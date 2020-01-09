Зеленський зустрівся з родичами українців, загиблих в авіакатастрофі в Ірані

Про це повідомляється в Telegram-каналі президента.

“Розумію, що жодні слова підтримки не заглушать їхнього пекельного болю. Держава надасть їм усю необхідну допомогу, зокрема фінансову. Розумію, що жодні виплати не повернуть їм рідних людей. Мабуть, найважливіше, що може й повинна зробити для них держава, – це дати вичерпні відповіді щодо всіх обставин трагедії. Запевнив, що ми зі свого боку робимо все можливе для встановлення правди. Україна обов’язково її дізнається”, – написав Зеленський.

Раніше стало відомо, що літак міг бути уражений створеною в Росії ракетно-повітряною системою Tor-M1, відомої в НАТО як Gauntlet.

Нагадаємо, незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.