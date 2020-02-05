Про це повідомив #Буквам глава фракції Давид Арахамія.
“Так, він зустрінеться, але ще не визначилися з часом – або це буде ввечері, або завтра вранці”, – зазначив депутат.
Арахамія уточнив, що в залі засідань Парламенту президента під час розгляду законопроєкту не буде.
“Навіщо йому там бути, якщо трибуна буде заблокована?” – запитав Арахамія.
За його словами, якщо депутати не встигнуть розглянути законопроєкт по землі в четвер і п’ятницю (6 і 7 лютого), то розгляд перенесуть на наступний пленарний тиждень.
Як відомо, парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики 28 грудня 2019 року розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до ухвалення. В цілому було подано понад 4 тисячі поправок.
У законопроєкті були враховані такі основні правки:
– купувати землю зможуть тільки громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані українцями;
– допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі;
– встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;
– власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю в якості застави. Протягом двох років вони будуть зобов’язані продати такі ділянки на аукціонах;
– ціна землі не може бути нижче нормативного грошового оцінювання.
- 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.
- Після відкриття в Україні ринку землі громадянам Росії буде заборонено її купувати. Крім того, буде передбачено механізм спецконфіскаціі на користь держави.