Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуги народу" перед голосуванням по законопроєкту за відкриття ринку землі.

Про це повідомив #Буквам глава фракції Давид Арахамія.

“Так, він зустрінеться, але ще не визначилися з часом – або це буде ввечері, або завтра вранці”, – зазначив депутат.

Арахамія уточнив, що в залі засідань Парламенту президента під час розгляду законопроєкту не буде.

“Навіщо йому там бути, якщо трибуна буде заблокована?” – запитав Арахамія.

За його словами, якщо депутати не встигнуть розглянути законопроєкт по землі в четвер і п’ятницю (6 і 7 лютого), то розгляд перенесуть на наступний пленарний тиждень.

Як відомо, парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики 28 грудня 2019 року розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до ухвалення. В цілому було подано понад 4 тисячі поправок.

У законопроєкті були враховані такі основні правки:

– купувати землю зможуть тільки громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані українцями;

– допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі;

– встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;

– власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю в якості застави. Протягом двох років вони будуть зобов’язані продати такі ділянки на аукціонах;

– ціна землі не може бути нижче нормативного грошового оцінювання.