Президент України Володимир Зеленський заявив, що запровадження другого етапу медреформи призведе до звільнення тисяч медиків і закриття сотень лікарень.

Про це йшлося у сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.

“Через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків і закрито 332 лікарні по всій Україні. Майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж в минулому році. Під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби”, — сказав він.

Зеленський заявив, що в зв’язку з цим медики будуть змушені замість допомоги людям думати про “власне виживання”.

“Чому тарифи визначали не профільні лікарі, а чиновники без глибинного розуміння процесу? Яким чином один виклик швидкої фактично оцінили аж в 75 гривень? Чому за інсульт та інфаркт сума на папері як мінімум удвічі менше від реальної вартості?”, — поскаржився президент.

Зеленського зазначив, що в зв’язку з реформою деяким лікарням вистачить коштів “хіба що на дверний замок і напис: “Ми закрилися, тримайтеся, удачі!”.

Послаблення карантину та другий етап медичної реформи: звернення Президента до українців. «Зазвичай ми звертаємося до лікарів по допомогу. Сьогодні про допомогу благають вони», – так про глобальну ситуацію в українській медицині під час другого етапу реформи висловився у своєму відеозверненні Володимир Зеленський.Робоча група, створена для оцінювання результатів реформи, надала свої висновки – реформа має як плюси, так і мінуси. Завдання держави наразі – не згортати реформу, а виправити її помилки. Водночас Президент України наголосив – він не може допустити того, щоб через нові механізми фінансування медичної галузі 50 тисяч медиків втратили роботу, під загрозою опинились екстрена допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. З огляду на це, Глава держави закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих болючих питань. Gepostet von Офіс Президента України am Montag, 4. Mai 2020

Як відомо, медична реформа, що стартувала в 2018 році, поки що торкнулася лише первинної медичної допомоги. У 2020 році системні зміни мають відбутися на рівні поліклінік і лікарень по всій країні.

Зокрема, з 1 квітня більшість медичних послуг в Україні повинні бути безкоштовними для населення: серед них пологи, лікування інсультів та інфарктів. Їх повинна оплачувати Національна служба здоров’я України.