Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

На початку року рейтинг очолив Віталій Кличко – 37,5% підтримки. Володимиру Зеленському же довіряють 35,6% українців.

Також на початку 2021 року президентський рейтинг Зеленського впав порівняно з груднем 2020-го. За списком А Зеленський все ще лідирує, але його підтримка знизилася до 22,1%.

“Якби у президентських виборах брали участь ці кандидати, тоді зараз найбільшу підтримку також отримав би В. Зеленський, але його підтримка знизилася порівняно з груднем 2020 року (його готові підтримати 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, проти 27% у грудні 2020 року)”, – йдеться у повідомленні.

Друге-третє місця, як і в грудні 2020 року, ділять нардеп від “Європейської солідарності” Петро Порошенко (13,7%) і співголова фракції “ОПЗЖ” Юрій Бойко. Різниця в підтримці цих кандидатів у межах похибки. Порівняно з груднем 2020 року їхні рейтинги статистично значущо не змінилися.

Крім того, лідерство втратила і партія “Слуга народу”. На початку 2021 року її підтримка склала 20,9%. Очолила список партія “ОПЗЖ” – 23,1%.