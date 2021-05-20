Президент України Володимир Зеленський вважає, що Франція та Німеччина дещо послаблюють свої позиції щодо Росії в контексті війни на Донбасі.

Таку думку він висловив сьогодні на пресконференції з нагоди двох років своєї каденції.

За словами глави держави, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель “повинні підтримувати Україну сильніше”.

“Що далі? Далі декілька напрямків. Ми будемо йти далі в “нормандському форматі”. В мене була зустріч із президентом Макроном, у відеоформаті з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Я відчуваю їх підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше. Вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними. Я вважаю, що вони останнім часом трошки послаблюють свої позиції щодо Росії“, – наголосив Зеленський.

Він додав, що ослаблення позицій щодо РФ пов’язане, зокрема, з економічною ситуацією та з тиском всередині вказаних країн з боку бізнесу в контексті санкцій.

“Наприклад, у Німеччині це пов’язано з тим, що також є економічний тиск через санкційну політику щодо “Північного потоку-2″. Дуже складний вибір. Але поки що я знаю, що вони підтримують Україну”, – сказав Зеленський.

Він поінформував, що “зараз є узгоджені кластери щодо припинення війни на Донбасі” з Німеччиною та Францією.

Проте “немає узгодження з російської сторони”.