Про це він заявив в інтерв’ю виданню AXIOS.

Президента дуже здивувала позиція США щодо відмови від санкцій стосовно компанії, яка контролює “будівництво трубопроводу Путіна”.

“Якщо чесно, ми були дуже здивовані. Мені досі здається, що “Північний потік – 2″ відповідно до нашого розуміння, згідно з розумінням безпеки не тільки Європи,.. що ця зброя, справжня зброю, і я відкрито кажу про це. Зброя в руках Російської Федерації, і це не дуже зрозуміло, я відчуваю і точно не очікую, що кулі до цієї зброї може дати така могутня країна, як Сполучені Штати. Тому що це зразкова цивілізація, це зразкова демократія в світі”, – сказав Зеленський.

Глава держави сказав, що рішення США щодо відмови від санкцій “безумовно не направлено на підтримку України”.

“Я дійсно думав, що США залишилися, так би мовити, останнім вижив форпостом. Ми розуміємо, що тільки США здатні зупинити це будівництво”, – сказав Володимир Зеленський.

На питання, чи впевнений Зеленський, що Байден міг би зупинити будівництво газопроводу, президент України відповів ствердно.

“Я впевнений. Навіть якби був всього один відсоток – це просто потрібно зробити. Більш того, все зараз у руках тільки президента США, і я впевнений, що він знає про це, і його команда знає про це, вони це знають”.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу “Північний потік-2”, попри те, що виступає проти цього проєкту. Йдеться про компанію-оператора проєкта Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніґа.

“Я дійшов висновку, що відмова від санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніґа і посадових осіб Nord Stream 2 AG відповідає національним інтересам Сполучених Штатів”, – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Натомість Сполучені Штати введуть санкції проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, які займаються прокладанням газопроводу.