Таку думку він висловив в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro. Його оприлюднила пресслужба Офісу президента.

Глава держави не вважає “нормандський формат” мертвим. Проте, за словами Зеленського, через небажання працювати однієї зі сторін – Росії – виникли проблеми в його діяльності.

Допомогти в цій ситуації, на думку Зеленського, може саме Франція та її лідер.

“Думаю, що штучне дихання може зробити зараз саме пан Макрон. Так, саме зараз. Мені здається, що “нормандський формат” був у комі, потім ми змогли зустрітися в кінці 2019 року. І дійсно я побачив, що у цього формату, якщо продовжувати алегорію, б’ється серце, з’явився пульс. Але зараз ми бачимо, що зі здоров’ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати. Тут потрібна підтримка, насамперед пана Макрона, і тоді, будемо вірити, з’явиться бажання у Росії. Тому що зараз, що б там не говорили Росія чи її представники в Тристоронній контактній групі в Мінську, я точно знаю, що вони все блокують”, – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що в грудні 2019 року під час зустрічі лідерів країн “нормандської четвірки” (України, Франції, Німеччини та Росії) в Парижі було домовлено “про конкретні кроки, виконувати які повинні двоє” (тобто Україна та РФ).

Франція ж і Німеччина “повинні стежити, як це виконується, допомагати і, якщо є складнощі, штовхати”.

Зеленський наголосив, що Україна повністю виконує ухвалені домовленості, а Росія надалі блокує всі питання (зокрема, щодо відкриття КПВВ, обміну “всіх на всіх”, який наразі заблокований).

Коментуючи режим припинення вогню на Донбасі, Зеленський заявив, що “впродовж семи місяців він більш-менш дотримувався”, проте зараз ситуація погіршилася, і від початку 2020 року загинули вже 27 український військових.

“Далі ми домовилися про режим припинення вогню. Найголовніший момент – у “Мінську” він першим пунктом – припинення вогню. Ми розуміємо, що без цього не може початися нічого. Які розмови, обміни, вибори, кордони, якщо стріляють? 22 липня 2020 року ми почали режим припинення вогню. Тут дійсно у нас була перемога. Впродовж семи місяців більш-менш дотримувався режим припинення вогню. Перші два-три місяці ми в цілому раділи. Вважав, що ми пішли вперед. Складно, але дивіться, які кроки. Потім ситуація ускладнюється, і з початку цього року, 2021-го, до цього моменту – 27 загиблих. Ось і все. І стріляють, і нарощується кількість військових. Я запитую втретє: чи хоче Росія зупинити війну? Подивіться на фото з супутника – і це відповідь“, – розповів український лідер.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.