Президент Володимир Зеленський вважає, що на нього здійснюють медіаатаку за допомогою низки ЗМІ, а все через підписання закону про олігархів (Закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті").

Про це глава держави сказав на великому пресмарафоні.

“Я вважаю, що це не про свободу слова. Я вважаю, що це боротьба зі мною проти одного простого закону — проти закону деолігархізації. Всі розуміють, коли ця медійна війна почалася. Це не є таємницею. Ми розуміємо цю реакцію. Це реакція особисто, я вважаю, Ріната Ахметова. Він повинен розуміти, що у нас країна під назвою Україна, а не країна під назвою ДТЕК, тому ключів від держави у нього немає”, – сказав Володимир Зеленський.

При цьому президент сказав, що у нього немає медіасоюзників.

“Я вважаю, що окремо мій головний союзник — народ України… Тому не може бути інших майданчиків, тому що люди бачать, що ми робимо”, – зазначив глава держави.

Про що закон?

Повна назва проєкту закону №5599 – “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.

Його ініціатором є президент Володимир Зеленський.

Метою документа є “подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу, забезпечення національної безпеки України в економічній, політичній та інформаційній сферах, захисту демократії, забезпечення державного суверенітету та уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян умисно спотвореною інформацією задля отримання доступу до ресурсів, належних на праві власності Українському народові”.

Що не так із законом “про олігархів”?

Міжнародні експерти переконані, що закон “слуг” про боротьбу з олігархами – це шлях до узурпації влади.

Британський історик, письменник і журналіст, професор історії в Гарвардському університеті та старший науковий співробітник Оксфордського університету, Інституту Гувера та Стенфордського університету Ніл Ферґюсон назвав законопроєкт Зеленського “небезпечним прецедентом”. За його словами, намагання створити виняткові закони для конкретних соціальних верств може погано закінчитись. Свої слова він проілюстрував прикладом впровадження у радянській термінології слова “куркулі” й тих наслідків, до яких це призвело.

Схожу думку висловив Фарід Закарія, в минулому головний редактор видання Foreign Affairs, головний редактор Newsweek International, багаторічний ведучий каналу CNN: на його думку, законопроєкт про деолігархізацію створює ризик для вільного функціонування ЗМІ й свободи слова в Україні.

Андерс Ослунд, провідний міжнародний експерт з питань національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР, професора Джорджтаунського університету, старшого наукового співробітника Atlantic Council та Інституту Петерсона, який напряму порівняв ініціативу Володимира Зеленського з кроками Володимира Путіна на початку його шляху до абсолютної влади у 2000-х.

У законопроєкті Зеленського немає чіткого регулювання поняття “олігарх”. При цьому у запропонованому президентом законопроєкті немає реальних механізмів усунення їхнього впливу на економічне та політичне життя держави.

Омбудсмен з прав людини Людмила Денісова розкритикувала поданий до Верховної Ради України законопроєкт про деолігархізацію. За її словами, він містить кілька важливих недоопрацювань.

Як сповіщалося, 23 вересня Верховна Рада України підтримала у другому читанні ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “про олігархів”. Наступного дня стало відомо, що Верховна Рада повинна буде переголосувати законопроєкт про олігархів № 5599.