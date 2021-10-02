Про це він сказав під час з’їзду фракції “Слуга народу” в Трускавці.
Президент пояснив, що наразі РНБО “запрацювала потужно”.
“Важливо, що в нас з’явилось РНБО, цей орган запрацював потужно. Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск.
І люди оцінили це, суспільство повірило. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце”, – сказав Зеленський.
17 вересня у Раді національної безпеки й оборони (РНБО) сповістили про запуск системи моніторингу олігархів. Це одна з вимог законопроєкту про олігархів, за який мають проголосувати у другому читанні. Система аналізуватиме дані з відкритих джерел, а також з секретних документів та тих, що передбачені для службового користування.
- У квітні президент Володимир Зеленський запропонував РНБО розробити законопроєкт щодо “статусу олігарха”.
- Згодом секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що при розробці “закону про олігархів” апарат Ради національної безпеки та оборони (РНБО) виходить із того, що до цієї категорії в Україні можна “з впевненістю віднести” 13 осіб.
- 20 травня Володимир Зеленський на своїй підсумковій пресконференції відмовився називати ці 13 прізвищ, але розповів про критерії визначення олігарха. Водночас глава держави заявив, що людина, яку зарахують до “статусу олігарха”, не зможе бути депутатом Верховної Ради.
- Міністр юстиції України Денис Малюська у прямому етері повідомив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко точно потрапить до реєстру олігархів.