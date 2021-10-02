Президент України Володимир Зеленський вважає, що Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запрацювала й тепер її рішень бояться "олігархи, фінансові групи та державні зрадники".

Про це він сказав під час з’їзду фракції “Слуга народу” в Трускавці.

Президент пояснив, що наразі РНБО “запрацювала потужно”.

“Важливо, що в нас з’явилось РНБО, цей орган запрацював потужно. Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце”, – сказав Зеленський.

17 вересня у Раді національної безпеки й оборони (РНБО) сповістили про запуск системи моніторингу олігархів. Це одна з вимог законопроєкту про олігархів, за який мають проголосувати у другому читанні. Система аналізуватиме дані з відкритих джерел, а також з секретних документів та тих, що передбачені для службового користування.