Президент Володимир Зеленський заявив, що запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.

Про це він повідомив у інтерв’ю “Осінь-2020: перемоги та виклики” чотирьом українським телеканалам.

Проте він зауважив, що це поки що можливо лише на тих територіях Донбасу, які підконтрольні українській владі.

“Запровадити вільну економічну зону на окупованій території зараз неможливо. Ніхто не буде це робити. Це буде тоді, коли відбудеться деокупація, ми будемо контролювати кордон, це буде повністю наша територія, коли там будуть виведені всі війська”, – сказав президент.

Він зазначив, що вільна економічна зона допоможе Донбасу зростати та матиме великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях.

Також Зеленський зауважив, що вже сьогодні на Донбасі реалізують важливі інфраструктурні проекти, але головним питанням для інвесторів залишається “режим тиші” і безпека на окупованих територіях.

“Режим тиші” працює. І там сьогодні вже велика територія безпечна”, – сказав президент.