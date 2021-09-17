Президент України Володимир Зеленський певен, що не має підстав для засудження жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, які збираються проголосувати на виборах до Державної Думи Росії.

Про це повідомив його речник Сергій Никифоров у програмі “Погляд з Банкової” на телеканалі “Дім”.

Він сказав про те, що результати голосування на окупованих українських територіях – “юридично нікчемні”. Никифоров додав, що на думку Зеленського, люди мають право йти на ці вибори, якщо це не загрожує їх безпеці.

“Він каже, що якщо для відчуття безпеки, для того, щоби розв’язувати побутові питання, для того, щоби відчувати себе нормально, жителю окупованої території треба отримати російський паспорт — нехай він його отримує. Якщо треба, щоб він проголосував — нехай голосує. Все одно Україна поверне ці території, і люди, які залишаються українцями, повернуть свої українські паспорти. Чи не повернуть їх, вони їх просто дістануть з-під матраців або де вони їх там ховають”, — сказав Никифоров.

На таку позицію ОП відреагував п’ятий президент України Петро Порошенко. Він закликав Зеленського “відкинути ілюзії й негайно залучати партнерів до посиленого тиску на Кремль”.

“Володимире Олександровичу! Відкиньте усі ілюзії, прокиньтеся самі й будіть партнерів, яких ви приспали теревенями про те, ніби вдасться десь зійтися посередині. Політика умиротворення агресора, яку ви обіцяли, коли йшли до влади, – не працює”, – сказав Порошенко.

Також він запропонував не визнавати ці вибори та переконати в цьому партнерів.