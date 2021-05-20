Про це він заявив сьогодні на пресконференції з нагоди двох років своєї каденції.

У глави держави запитали, чи вважає він російську паспортизацію окупованих територій Донбасу їх фактичною анексією.

“Це точно перший крок, тому що те ж саме відбувалося колись у Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. І це велика проблема”, – зазначив Зеленський у відповідь.

Водночас він висловив віру в те, що окуповані території будуть повернуті під контроль України, хоч “цей процес довго йде”.

Варто зазначити, що в квітні цього року Володимир Зеленський оцінив можливість повного захоплення (анексії) Росією українського Донбасу. Він тоді заявив, що “знає, чого хоче” лідер Росії Володимир Путін, але “не хотів би його підштовхувати”.

“Бо завжди є надія на один відсоток, що він цього не бажає. Або навіть якщо бажає, то не зробить. Ми чули цю риторику, що він візьме весь Донбас”, – повідомив тоді Зеленський.