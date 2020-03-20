Відповідний указ №99/2020 опублікований на сайті глави держави.
“Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: … увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Резнікова Олексія Юрійовича — віцепрем’єр-міністра України — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України”, – йдеться в указі.
Документ був підписаний Зеленським 19 березня і набирає чинності з дня його опублікування.
Варто зазначити, що до призначення міністром Резніков обіймав посаду політичного переговірника від України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську.
12 березня Кабмін розділив Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб на два відомства. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій очолив Олексій Резніков.
- Згідно з повідомленням на сайті Офісу президента, востаннє Зеленський вносив зміни до складу РНБО 13 березня. Тоді він увів туди нових членів Кабінету Міністрів, призначених 4 березня.