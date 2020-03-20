Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки і оборони віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Відповідний указ №99/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: … увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Резнікова Олексія Юрійовича — віцепрем’єр-міністра України — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України”, – йдеться в указі.

Документ був підписаний Зеленським 19 березня і набирає чинності з дня його опублікування.

Варто зазначити, що до призначення міністром Резніков обіймав посаду політичного переговірника від України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську.

12 березня Кабмін розділив Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб на два відомства. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій очолив Олексій Резніков.