Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 2 квітня про запровадження персональних санкцій щодо "лідерів" контрабанди в Україні та пов'язаних з ними компаній.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 квітня 2021 року” Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) “, – йдеться в указі.

Так, персональні спеціальні ввели щодо десяти осіб на три роки.

Згідно з додатком до указу, під санкції потрапили:

Бокало Іван Васильович.

Пересоляк Валерій Іванович.

Кушнір Юрій Радулович.

Єрімічук Олександр Володимирович.

Фірманюк Орест Ігорович.

Альперін Вадим Олександрович.

Чудаков Олександр Леонідович.

Шерман Віктор Бенедіктович.

Кравченко Олександр Миколайович.

Дідух Володимир Степанович.

Зазначається, що Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Міністерство закордонних справ України, своєю чергою, має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський за підсумками чергового засідання Ради нацбезпеки та оборони України сповістив про запровадження санкцій проти “топ-десятки контрабанди”.

Нагадаємо, на одеського бізнесмена Вадима Альперіна президент Володимир Зеленський раніше оголошував “полювання”.

В листопаді 2019 року Володимир Зеленський опублікував у Facebook допис, в якому заявив, що розшукуваний детективами Національного антикорупційного бюро “хрещений батько контрабанди в Україні” Вадим Альперін втік від правоохоронців. Також Глава держави пообіцяв “цінний подарунок” тому, хто надасть правоохоронцям інформацію про втікача.

Своєю чергою адвокат Вадима Альперіна Андрій Федур заявив, що його підзахисний не знав про те, що перебуває в розшуку, і має намір самостійно прийти до правоохоронців. У середу, 27 листопада, Вадим Альперін і його адвокат Андрій Федур прийшли до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У будівлі відомства Альперін був затриманий та заарештований з правом на внесення застави в 70 млн гривень. 3 грудня Альперін вийшов із СІЗО.