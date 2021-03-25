Про це повідомляє Офіс президента України.

У санкційному списку опинилися 19 компаній:

  • “Гео коннект”;
  • “Глобал гео інвест”;
  • “Транс сет гео”;
  • “Гео пост”;
  • “Гео вертикаль”;
  • “Гео таргент”;
  • “Надра прайд”;
  • “Гео форс ойл”;
  • “Гео стенс”;
  • “Надра вест груп”;
  • “Бест оіл компані”;
  • “Надрапростір”;
  • “Інфо гео тренд”;
  • “Еджейн марко”;
  • “Еко газ альянс”;
  • “Епівал енерджі”;
  • “Юноліт оіл”;
  • “Профі нафт”;
  • “Бест гео тех”.

“Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, – зазначається в указі.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

  • Раніше Рада нацбезпеки і оборони прийняла рішення про застосування персональних санкцій проти міліціянтів, що зрадили присязі та працюють в РФ, та кількох десятків колишніх топчиновників України. Детальніше про це – у матеріалі.