Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 19 компаній у сфері користування надрами. Ці санкції минулого тижня затвердив РНБО.

Про це повідомляє Офіс президента України.

У санкційному списку опинилися 19 компаній:

“Гео коннект”;

“Глобал гео інвест”;

“Транс сет гео”;

“Гео пост”;

“Гео вертикаль”;

“Гео таргент”;

“Надра прайд”;

“Гео форс ойл”;

“Гео стенс”;

“Надра вест груп”;

“Бест оіл компані”;

“Надрапростір”;

“Інфо гео тренд”;

“Еджейн марко”;

“Еко газ альянс”;

“Епівал енерджі”;

“Юноліт оіл”;

“Профі нафт”;

“Бест гео тех”.

“Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, – зазначається в указі.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.