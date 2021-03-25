Про це повідомляє Офіс президента України.
У санкційному списку опинилися 19 компаній:
- “Гео коннект”;
- “Глобал гео інвест”;
- “Транс сет гео”;
- “Гео пост”;
- “Гео вертикаль”;
- “Гео таргент”;
- “Надра прайд”;
- “Гео форс ойл”;
- “Гео стенс”;
- “Надра вест груп”;
- “Бест оіл компані”;
- “Надрапростір”;
- “Інфо гео тренд”;
- “Еджейн марко”;
- “Еко газ альянс”;
- “Епівал енерджі”;
- “Юноліт оіл”;
- “Профі нафт”;
- “Бест гео тех”.
“Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, – зазначається в указі.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
- Раніше Рада нацбезпеки і оборони прийняла рішення про застосування персональних санкцій проти міліціянтів, що зрадили присязі та працюють в РФ, та кількох десятків колишніх топчиновників України. Детальніше про це – у матеріалі.