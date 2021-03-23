Відповідний указ опубліковано на сайті президента України.

Своїм указом Зеленський запровадив санкції проти 26 фізичних осіб. Це наступні громадяни РФ:

  • Горовий Олександр Володимирович, перший заступник міністра внутрішніх справ РФ, генерал-полковник поліції
  • Казакова Валентина Львівна, начальник головного управління з питань міграції міністерства внутрішніх справ РФ, генерал-лейтенант поліції
  • Адзінов Кирило Олегович, начальник управління з організації дозвільно-візової роботи головного управління з питань міграції міністерства внутрішніх справ РФ
  • Левченко Олег Сергійович, начальник управління з питань міграції головного управління міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, полковник поліції
  • Гур’янова Ганна Олексіївна, начальник відділу управління федеральної міграційної служби Росії по Ростовській області в м. Новошахтинську
  • Хлистов Володимир Олександрович, начальник відділу з питань міграції відділу міністерства внутрішніх справ РФ по Неклинівському району Ростовської області
  • Агарков Олег Павлович, начальник головного управління міністерства внутрішніх справ РФ по Ростовській області, генерал-лейтенант поліції
  • Башкін Олександр Давидович, заступник голови комітету ради федерації федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва
  • Вуколов Всеволод Львович, заступник міністра праці і соціального захисту РФ
  • Зубов Ігор Миколайович, статс-секретар – заступник міністра внутрішніх справ РФ, державний радник РФ 1 класу
  • Карлін Олександр Богданович, заступник голови комітету ради федерації федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва
  • Меньщиков Владислав Володимирович, керівник 1-ї служби (служби контррозвідки) федеральної служби безпеки РФ, член урядової комісії РФ з міграційної політики
  • Нарусова Людмила Борисівна, член комітету ради федерації федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва
  • Рукавішнікова Ірина Валеріївна, перший заступник голови комітету ради федерації федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва
  • Цепкін Олег Володимирович, член комітету ради федерації федеральних зборів РФ з конституційного законодавства і державного будівництва
  • Мінін Олексій Валерійович
  • Моренець Олексій Сергійович 
  • Серебряков Євген Михайлович 
  • Сотніков Олег Михайлович 
  • Горшков Михайло Костянтинович, академік Російської академії наук
  • Моляков Сергій Олександрович 
  • Ганов Олександр Миколайович
  • Риженькін Леонід Кронідович

Та такі громадяни Франції:

  • Віржині Жорон (Virginie Joron), депутатка Європейського Парламенту, представниця крайньо-правової політичної групи “Ідентичність та демократія”
  • Лакапель Жан-Лін (Lacapelle Jean-Lin), депутат Європейського Парламенту, представник крайньо-правової політичної групи “Ідентичність та демократія”
  • Олів’є Філіпп (Olivier Philippe), депутат Європейського Парламенту, представник крайньо-правової політичної групи “Ідентичність та демократія”

Крім цього, до санкційного списку потрапили 78 російських компаній із різними видами діяльності. До прикладу, це ЗМІ “Газета.ру” і ТАСС, “Сибірська нафтогазова компанія”, “Вантажна компанія “Новотранс” і багато інших.

Окремо під санкції потрапив “Будинок відпочинку “Прибережний” ФСБ РФ”, розташований в Криму.