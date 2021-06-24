Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Під українськими санкціями опинилися 55 російських банків, зокрема ті, що діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.
За рішенням РНБО, щодо цих банківських установ було застосовано наступні обмеження:
- блокування активів;
- заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів.
Санкції було запроваджено терміном на 3 роки.
Згідно з документом, у цьому списку, як і раніше, зокрема, “Банк Москви”, “Газпром Банк”, банк “Росія”, банк “ВТБ”, державна корпорація “ВЭБ.РФ”, “Сбербанк Росії”, а також платіжні системи MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, “Колібрі”.
Стосовно банків, “дочірні компанії” яких працюють в Україні, обмеження полягає у запобіганні виведенню капіталів за межі країни.
З детальним списком банків, які потрапили під санкції, можна ознайомитися у документі:
- 21 травня президент України Володимир Зеленський ввів в дію черговий пакет санкцій РНБО. Він тоді акцентував на тому, що під санкції потрапили 557 “злодіїв у законі”, відомих наразі у світі, та 111 іноземців, які є “кримінальними авторитетами”.
- Згодом до Окружного адмінсуду Києва було подано три заяви щодо припинення дії рішення Ради нацбезпеки і оборони про застосування санкцій стосовно окремих осіб.
- 18 червня стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони спільно зі Службою безпеки України здійснить додаткову перевірку щодо трьох осіб, які потрапили до санкційного списку як “злодії в законі”. Вказані особи не згодні із застосуванням санкцій щодо них.
- 18 червня бізнесмен Павло Фукс відреагував на заяву секретаря РНБО стосовно запровадження щодо нього санкцій нібито через зв’язок з компанією “Голден Деррік”. Фукс нагадав, що є громадянином України та веде бізнес в Україні, а Російська Федерація раніше запровадила санкції проти нього. Він зазначив, що збирається захищати свою репутацію в українських і міжнародних судах.
- 18 червня приватний літак, який пов’язують із Дмитром Фірташем, залишив Київ незадовго перед оголошенням про запровадження санкцій проти олігарха.