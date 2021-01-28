Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 січня 2021 року “Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 грудня 2020 року, уведеного в дію Указом Президента України від 14 грудня 2020 року № 564-27т” (додається, таємно, без абзаців 14, 15, 16 – нетаємно)”, – йдетьс в указі.
Згідно з указом, контроль за виконанням рішення РНБО поклали на Секретаря Олексія Данилова.
Проте сам санкційний список в Офісі президента не опублікували. Крім того, одне з рішень РНБО – засекречено.
Міністерство закордонних справ України поінформувало партнерів з Європейського союзу, Сполучених Штатів та інших держав про введення санкцій проти Росії.
- У листопаді США розширили антиросійські санкції через запровадження обмежень стосовно ще трьох організацій з Російської Федерації. Під американські санкції потрапили Nilco Group, “авіазапчастини” і Товариство з обмеженою відповідальністю “Елекон”.
- У жовтні адміністрація Сполучених Штатів Америки включила до санкційного списку російський Центральний науково-дослідний інститут хімії та механіки через розробку і поширення вірусного програмного забезпечення Triton.
- Раніше державний секретар США Майк Помпео закликав всі країни світу підтримати Америку, щоб притягнути до відповідальності шістьох російських офіцерів-хакерів з ГРУ, яких звинувачують в кіберзлочинах.