Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про введення персональних санкцій. Санкції вводять проти юридичних і фізичних осіб з Росії.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 січня 2021 року “Про внесення змін до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 грудня 2020 року, уведеного в дію Указом Президента України від 14 грудня 2020 року № 564-27т” (додається, таємно, без абзаців 14, 15, 16 – нетаємно)”, – йдетьс в указі.

Згідно з указом, контроль за виконанням рішення РНБО поклали на Секретаря Олексія Данилова.

Проте сам санкційний список в Офісі президента не опублікували. Крім того, одне з рішень РНБО – засекречено.

Міністерство закордонних справ України поінформувало партнерів з Європейського союзу, Сполучених Штатів та інших держав про введення санкцій проти Росії.