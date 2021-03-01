Відповідний указ №81/2021 президент підписав 27 лютого, його опублікували 1 березня.

Як зазначено в додатку до указу, безстрокові санкції запровадили проти:

колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка;

колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка;

ексконтрадмірала Дениса Березовського;

ексконтрадмірала Дмитра Шакура;

ексвіцеадмірала Сергія Єлісєєва;

ексгенерал-майора Станіслава Шапортова;

ексгенерал-майора юстиції Сергія Няньчура;

ексгенерал-майора Юрія Котовського;

ексгенерал-майора Володимира Тоцького;

ексгенерал-майора Сергія Ганжі.