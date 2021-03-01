Відповідний указ №81/2021 президент підписав 27 лютого, його опублікували 1 березня.
Як зазначено в додатку до указу, безстрокові санкції запровадили проти:
колишнього голови Служби безпеки України Олександра Якименка;
колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка;
ексконтрадмірала Дениса Березовського;
ексконтрадмірала Дмитра Шакура;
ексвіцеадмірала Сергія Єлісєєва;
ексгенерал-майора Станіслава Шапортова;
ексгенерал-майора юстиції Сергія Няньчура;
ексгенерал-майора Юрія Котовського;
ексгенерал-майора Володимира Тоцького;
ексгенерал-майора Сергія Ганжі.
- Раніше Печерський районний суд Києва наклав арешти на майно іноземних компаній, які пов’язані із колишнім міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком.