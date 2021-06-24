Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, — йдеться в документі.

До Фірташа і Фукса застосовано повний пакет санкцій, а саме:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

запобігання виведення капіталів за межі країни;

зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на видобуток корисних копалин;

заборона приватизації та/або оренди державного майна через іноземних громадян або осіб, які прямо або побічно ними контролюються чи діють в їхніх інтересах;

повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на інвестування в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території такої держави;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення або вивезення з України валюти й обмеження видачі готівки за платіжними картками, оформлених на іноземних громадян;

заборона передачі технологій, прав на об’єкти інтелектуальної власності;

позбавлення державних нагород України, інших відзнак;

решта санкцій відповідатимуть принципам їхнього застосування, встановленим законом “Про санкції”.

Санкції запроваджено терміном на три роки.

Указ набуває чинності з дня опублікування.

Варто зазначити, що в указі містяться дані про паспорт і закордонний паспорт громадянина РФ Павла Фукса. Бізнесмен сповіщав, що вийшов з громадянства РФ ще у 2017 році. Також він інформував, що не веде бізнес в РФ, не є платником податків в цій країні.

За його словами, всі три паспорти громадянина РФ, які раніше було ним отримано, є недійсними. На підтвердження було надано інформацію з сайту ГУ з питань міграції МВС РФ.

У п’ятницю, 18 червня, на брифінгу за підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данілов заявив:

“Відносно російського бізнесмена Павла Фукса був введений повний комплект санкцій, які ми можемо застосувати відповідно до нашого законодавства”.

За словами Данілова, санкції запроваджено як результат перевірки ліцензій на користування надрами.

“Що стосується пана Фукса — вони накладені за ситуації, пов’язані з “Голден Деррік”. Це ліцензії, про які йшла мова”, — сказав він.

Бізнесмен зауважив, що не має жодного стосунку до згаданої Даніловим компанії, а також оголосив про намір оскаржувати відповідне рішення РНБО в суді.

“Я не мав і не маю ніякого відношення до компанії “Голден Деррік”. Ніколи. Це легко перевірити, користуючись відкритими джерелами інформації, і точно легко перевірити, використовуючи можливості РНБО. […] Я захищатиму свою репутацію в українських і міжнародних судах. Як зробив це раніше, вигравши суд на 300 000 грн про захист честі і гідності у Михайла Бродського”, — зазначив він.

Фукс також нагадав, що є громадянином України та веде бізнес в Україні, а Російська Федерація раніше запровадила санкції проти нього та надав докази цього.

Раніше Фукс також спростовував зв’язок із компаніями у сфері користування надрами, щодо яких РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій в березні.

Бізнесмен також акцентував на зв’язках родини секретаря РНБО Данілова з Михайлом Бродським.