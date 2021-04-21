Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Як повідомлялося, після засідання РНБО 15 квітня Зеленський анонсував другий пакет персональних санкцій проти осіб, що можуть бути причетними до контрабанди.

У рішенні про застосування санкцій, яке президент увів в дію своїм указом 21 квітня, зазначені 13 фізичних осіб. Деякі особи з цього переліку — бізнесмени, інші — колишні держслужбовців. Про деяких із них є чимало матеріалів у ЗМІ, що позиціюються як викривальні, про інших — жодної згадки по контекстом санкцій.

Ось повний список підсанкційних осіб:

  • Амірханян Араік Хачікович (громадянин Вірменії та України), бізнесмен, спеціалізується на будівництві доріг;
  • Куршутов Сєяр Османович (громадянин України, Київ);
  • Черепинський Олександр Юхимович (громадянин України, Харків);
  • Кукоба Едуард Якович (громадянин України, Мукачеве);
  • Доронін Олег Володимирович (громадянин України, Київ);
  • Мелконян Тигран Сасунікович (громадянин України, Одеса);
  • Полуситок Володимир Михайлович (громадянин України, Львів), колишній працівник Львівської митниці (2017-2020);
  • Амінєв Денис Марселович (громадянин України, Одеса), колишній співробітник Одеської митниці;
  • Сердюк Сергій Павлович (громадянин України, Одеса), колишній прокурор;
  • Грібанов Михайло Олександрович (громадянин України, Київ), у 2020 році був очільником Одеської митниці;
  • Попов Андрій Юрійович (громадянин України, зареєстрований в АР Крим);
  • Богданов Олег Валерійович (громадянин України, зареєстрований в Каховці);
  • Дворак Юрій Миколайович (громадянин України, Київ), колишній очільник київської митниці.

Також санкції застосовано проти 95 юридичних осіб. З повним переліком можна ознайомитися тут. Серед них чимало українських підприємств та представництв іноземних компаній в України. З російською реєстрацію тільки дві компанії —  Товариство з обмеженою відповідальністю “Строітєльная компанія “Дорлідер” та Товариство з обмеженою відповідальністю  “Граніт-001”. Усі санкції запроваджено на термін у три роки.