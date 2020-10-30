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Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо КСУ: який план дій

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО щодо відновлення довіри до конституційного судочинства.

П’ятниця, 30 жовтня 2020, 00:24

Про це повідомили в пресслужбі Глави держави.

Як повідомлялося раніше, 29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони через рішення Конституційного суду, який скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції. 

Ввечері у четвер Зеленський підписав указ №477/2020, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства”, прийняте під час цього засідання.

У рішенні РНБО зазначається, що Кабінет Міністрів має невідкладно вжити заходів аби відновити доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Кабінет Міністрів вже опублікував відповідну постанову, НАЗК відновило доступ для рєестру. 

Також уряд має вирішити питання доступу НАЗК систем, реєстрів, банків даних, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, для отримання інформації, необхідної для виконання повноважень.

РНБО також рекомендує розпочати підготовку проєкту закону про відновлення доброчесності конституційного судочинства в інтересах народу України. Законопроєкт має буде визначений президентом як невідкладний.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції. 

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

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У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.

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Теги: Володимир Зеленський, рішення КСУ, Конституційний суд України, РНБО

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