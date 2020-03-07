Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian пожартував, що наша країна стала на бік демократії, а тому "вішати людей" не можна, хоча іноді "дуже хочеться".

Про це йдеться в матеріалі видання.

Так, у статті зазначається, що “багато хто в Києві” сприймає останні перестановки в Уряді України як “ознаку того, що старі олігархічні гравці відновлюють свій вплив”. У матеріалі також вказано, що “українські олігархи продовжують мати величезну владу”.

Журналісти припустили, що телевізійний персонаж Зеленського, Василь Голобородько з серіалу “Слуга народу”, “наказав би повісити або розстріляти” олігархів, але “справжній Зеленський повинен працювати з ними, закликаючи їх вкладати гроші вдома і фінансувати державні проєкти, коли їх про це попросять”.

“Якщо ми обрали демократію, звичайно, ми не можемо вішати людей… Хоча! Іноді ти дійсно хочеш. А знаєте чому? Тому що це було б швидше. Набагато швидше”, – заявив Зеленський в інтерв’ю.

На це відреагувала прес-секретар президента Юлія Мендель, поспішивши додати, що це лише жарт. Зеленський погодився з нею, що пожартував.

“Ми жартуємо”, – заявила його прес-секретар, виглядаючи дещо стурбованою. “Звичайно, ми жартуємо”, – заявив Зеленський.

Глава держави також висловив думку, що олігархи можуть мати певну відведену роль в суспільстві, але не головну, і не повинні впливати на політику.