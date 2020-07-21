Президент України Володимир Зеленський виконав вимогу терориста Максима Кривоша, який захопив заручників в Луцьку. У зв'язку з цим загарбник відпустив трьох людей.

Відео Зеленський опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося раніше, вранці 21 липня, на Театральній площі в центрі Луцька озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Терорист називає себе Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Нагадаємо, Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він хоче, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагає, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року.

“Фільм “Земляни” 2005 року дивитися всім”, – сказав президент.

У зв’язку з цим загарбник відпустив трьох людей.

Варто відзначити, що згадуваний зловмисником фільм “Земляни” – документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.