Президент України Зеленський в листі лідеру Китаю Сі Цзіньпіну висловив підтримку і співчуття китайському народу у зв'язку з епідемією атипового коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

“В Україні глибоко стурбовані інформацією про велику кількість жертв епідемії пневмонії, викликаної коронавірусом 2019 nCoV. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі і близькі яких загинули від цієї жахливої ​​хвороби”, – сказано в листі Зеленського керівнику Китаю.

В той же час Президент України також побажав хворим якнайшвидшого одужання і висловив впевненість, що Китайська Народна Республіка подолає хворобу.

“У цей складний кризовий час Китай може розраховувати на підтримку України”, – заявив Зеленський.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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