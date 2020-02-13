Відповідний документ №52/2020 оприлюднено на сайті глави держави.

Так, Зеленський ввів до складу РНБО новопризначеного керівника Офісу президента Андрія Єрмака. При цьому він вивів зі складу відомства колишнього очільника ОПУ Андрія Богдана.

“Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Єрмака Андрія Борисовича – керівника Офісу президента України; вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Андрія Богдана”, – йдеться в тексті указу.

Документ набуває чинності з дня оприлюднення.

Варто відзначити, що Зеленський увів Богдана до складу РНБО в липні 2019 року. Також до складу відомства тоді були включені Вадим Пристайко (на той момент заступник керівника Офісу президента, а нині очільник МЗС України) і Руслан Рябошапка (тоді заступник керівника ОПУ, а нині генеральний прокурор).