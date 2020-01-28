Відповідний указ №23/2020 опублікований на сайті Глави держави.

“Відповідно до статті 5 Закону України “Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі” постановляю: … припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну “Укроборонпром” Ю.Вітренка”, — йдеться в указі.

Сам Юрій Вітренко в фейсбук повідомив, що раніше сам звернувся до Президента з проханням вивести його зі складу наглядової ради концерну.

“Ще 15 січня цього року я формально звернувся до Президента України з проханням припинити мої повноваження члена Наглядової ради “Укробронопром”. Це пов’язано предусім з моїми власними планами на майбутнє — що я можу, і я хочу робити на тому якісному рівні, який я сам від себе вимагаю”, — написав він.