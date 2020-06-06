Про це журналісти розповіли в соцмережах.
У “ВВС-Україна” написали, що велопрогулянка – привітання президента журналістам з нагоди професійного свята.
Журналіст видання “РБК-Україна” Влад Красінський написав в Facebook, що Зеленський влаштував велопрогулянку і спілкування з представниками медіа в “Заліссі”.
“Зеленський вивіз журналістів у ліс. П’ять кілометрів на велосипедах. Потім спілкування з президентом і годування коней”, – написав Красінський.
Він також повідомив, що президент проїхав з журналістами п’ять кілометрів лісом, після чого вони вирушили годувати коней.
Для тих, хто не катається на велосипеді – підготували гольф-кар.
Прес-секретарка президента Юлія Мендель також була на зустрічі.
Крім журналістів, на зустрічі були заступники Офісу президента. Зокрема, Кирило Тимошенко.
Саме Тимошенко раніше пропонував створити пул з 20 – 25 журналістів, які будуть ставити питання президенту. Іншим представникам ЗМІ будуть робити розсилку по результатам їх зустрічей.
Також варто зазначити, що в червні 2011 року президент Віктор Янукович запросив на двогодинну розмову в резиденцію “Межигір’я” шістьох журналістів. Він показував їм будинок, басейн, альтанку і вулик, а також – знамениті пеньки, по яких стрибав, аби підтримувати спортивну форму.
- Журналістів інтернет-видання “Букви” відмовилися акредитувати на підсумкову пресконференцію президента України Володимира Зеленського.