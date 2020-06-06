Президент України Володимир Зеленський 6 червня, в День журналістів, відправився з представниками медіа в ліс на велосипедах.

Про це журналісти розповіли в соцмережах.

У “ВВС-Україна” написали, що велопрогулянка – привітання президента журналістам з нагоди професійного свята.

Журналіст видання “РБК-Україна” Влад Красінський написав в Facebook, що Зеленський влаштував велопрогулянку і спілкування з представниками медіа в “Заліссі”.

“Зеленський вивіз журналістів у ліс. П’ять кілометрів на велосипедах. Потім спілкування з президентом і годування коней”, – написав Красінський.

Він також повідомив, що президент проїхав з журналістами п’ять кілометрів лісом, після чого вони вирушили годувати коней.

Для тих, хто не катається на велосипеді – підготували гольф-кар.

Прес-секретарка президента Юлія Мендель також була на зустрічі.

Крім журналістів, на зустрічі були заступники Офісу президента. Зокрема, Кирило Тимошенко.

Саме Тимошенко раніше пропонував створити пул з 20 – 25 журналістів, які будуть ставити питання президенту. Іншим представникам ЗМІ будуть робити розсилку по результатам їх зустрічей.

Також варто зазначити, що в червні 2011 року президент Віктор Янукович запросив на двогодинну розмову в резиденцію “Межигір’я” шістьох журналістів. Він показував їм будинок, басейн, альтанку і вулик, а також – знамениті пеньки, по яких стрибав, аби підтримувати спортивну форму.