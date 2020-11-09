Про це повідомили в Офісі президента.
У понеділок, 9 листопада, президента отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19. Найближчим часом він виконуватиме свої обов’язки дистанційно.
“Глава держави почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції. В нього завжди буде потрібні інструменти та обладнання для зв’язку”, – зазначили в Офісі.
Офіс президента запевнив, що повідомлятиме про перебіг хвороби президента.
Керівник ОПУ та його заступники також регулярно здають ПЛР-тести на коронавірус. Заступниця голови Офісу Юлія Ковалів, яка нещодавно захворіла на коронавірус, вже отримала негативний тест і береться до роботи у звичайному режимі.
- Нагадаємо, у червні стало відомо, що дружина президента Володимира Зеленського – Олена Зеленська підхопила коронавірус.
- 16 червня в Офісі президента повідомили, що перша леді ушпиталена до однієї з лікарень Києва з діагнозом “негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості”.
- У серпні перша леді розповіла, як перехворіла на коронавірус і дала поради, як впоратися з цим захворюванням.
- Одночасно повідомлялося, що Зеленський і діти також пройшли тестування на коронавірус, їхні результати були негативними. Проте згодом президент розповів, що його син хворів на коронавірус.