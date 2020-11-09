Про це повідомили в Офісі президента. 

У понеділок, 9 листопада, президента отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19. Найближчим часом він виконуватиме свої обов’язки дистанційно.

“Глава держави почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції. В нього завжди буде потрібні інструменти та обладнання для зв’язку”, – зазначили в Офісі.

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Офіс президента запевнив, що повідомлятиме про перебіг хвороби президента.

Керівник ОПУ та його заступники також регулярно здають ПЛР-тести на коронавірус. Заступниця голови Офісу Юлія Ковалів, яка нещодавно захворіла на коронавірус, вже отримала негативний тест і береться до роботи у звичайному режимі.

  • Нагадаємо, у червні стало відомо, що дружина президента Володимира Зеленського – Олена Зеленська підхопила коронавірус.
  • 16 червня в Офісі президента повідомили, що перша леді  ушпиталена до однієї з  лікарень Києва з діагнозом “негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості”.
  • У серпні перша леді розповіла, як перехворіла на коронавірус і дала поради, як впоратися з цим захворюванням.
  • Одночасно повідомлялося, що Зеленський і діти також пройшли тестування на коронавірус, їхні результати були негативними. Проте згодом президент розповів, що його син хворів на коронавірус.