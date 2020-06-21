Привітання було опубліковано на офіційному сайті Офісу президента.

“Сьогодні в Україні відзначається День медичного працівника. Офіційно цей день не має такого статусу, але, на мою думку, це дійсно державне свято. І для кожного громадянина сьогодні начебто день народження дуже близької людини, українського лікаря, який завжди готовий прийти на допомогу , захистити і врятувати твоє життя. Я вітаю всіх медичних працівників України з професійним святом”, – сказав Зеленський.

Водночас президент розповів, що підписав указ нагородити 122 медиків і відзначив, що йому шкода, що він не може особисто нагородити лікарів через карантин. У той же час глава держави заявив, що Україна подолає коронавірус завдяки медикам.

За словами президента, витрати на медицину були збільшені на 8 мільярдів гривень, а з 1 вересня зарплата всіх медичних працівників буде збільшена на 25, 50 і 70 відсотків.

“А значить всі медичні установи, які через стару медичну реформу опинилися на межі закриття, будуть дофінансовані і збережені. Чи не допущу, щоб лікарі втрачали роботу і шукали кращої долі за кордоном. Я був, є і завжди буду в хорошому сенсі лобістом інтересів кожного українського медика”, – сказав він.

Крім того, Зеленський також розкритикував людей, які відвідують протести і мітинги під час карантину.

“Подумайте, як важко працюють наші лікарі. Коли потрібно 24 години на добу, не думаючи про їжу і сон. Кожен день вони роблять подвиг. І невже заради них ми не здатні тимчасово приборкати власні бажання. Бажання позасмагати на пляжі. Повеселитися на концерті. Покричати про міфічну “зраду”, щоб зробити рейтинги. Потанцювати в нічному клубі”, – підкреслив президент.