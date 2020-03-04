Таку заяву він зробив з трибуни Парламенту, коментуючи досягнення і провали Уряду Олексія Гончарука, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами глави держави, за два місяці поточного року невиконання держбюджету становить майже 16 млрд гривень, з яких 13 – це “провал надходжень від митниці”.

“За два місяці нового року невиконання держбюджету – майже 16 млрд грн. Ми повинні говорити правду. 13 з них – це провал надходжень із митниці. Бізнес приречено сигналізує, що контрабанда повністю не зникла, а нам розповідали про рішучий і безкомпромісний бій із контрабандою. І зараз виглядає так, що в цьому бою контрабанда відправила митницю в нокаут”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що митниця повинна збирати кошти до держбюджету, а не “лайки в Facebook”.

“Це потрібно змінити, дуже потрібно. Митниця повинна збирати, я перепрошую, не лайки в Facebook, а кошти в державну казну”, – зазначив Зеленський.