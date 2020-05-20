Таку заяву він зробив сьогодні на прес-конференції.

За словами Зеленського, недосконалість медреформи стала помітна під час епідемії коронавірусу COVID-19.

“Що таке реформа? Кожен Уряд, кожен президент приходить і каже: раніше було погано, всі попередні реформи – дуже погані, ось зараз ми зробимо! Медреформа – там же дійсно зробили “первинку”. І вона дуже непогана. Медики “первинки” задоволені. Але це не всі медики – раз. По-друге, COVID-19 показав: реформи не вийшло. Так, там є нормальні речі, які зроблені. Але дуже багато всього, на що не звертали уваги. І медично ми опинилися просто голими перед таким викликом. Ось чому я кажу, що медреформу потрібно переглядати“, – наголосив Зеленський.

Він додав, що в нинішньому форматі медична реформа – “не для людей і не для лікарів”.

“Подивіться на заробітні плати водіїв “швидких”. Вони не виходять на мітинги, але повірте, ми їх чуємо. Ну не може водій “швидкої”, який ризикує своїм життям, працювати за 4-5 тис. грн. Ну це ж неправильна реформа? Мені здається, що неправильна. Якщо всі психлікарні і тубдиспансери протестують тому, що їх закривають, то це ж неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона не для людей і точно не для лікарів. Вона ні для кого. Тому і потрібно її переглядати”, – підсумував Зеленський.