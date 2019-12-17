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Зеленський заявив, що мітингувальники під Радою постраждали через політичні гасла

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мітингувальники і поліцейські постраждали через політичні гасла під час протестів проти ухвалення закону про продаж земель сільськогосподарського призначення.

Вівторок, 17 грудня 2019, 20:39

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

“Кожен має право на мирне зібрання. Кожен має право висловити думку. І кожен має нести відповідальність, якщо від його дій страждає інший. Дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон. Я поважаю думку українців, впродовж місяців ми слухаємо пропозиції стосовно реформ. Однак на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські”, – написав він.

Президент зазначив, що влада прислухається до людей.

“Це не шлях цивілізованої країни. Якщо ми хочемо кращого життя, то маємо навчитися говорити, поважати одне одного і, зрештою, жити разом. Влада, як і обіцяла, вносить між першим і другим читанням правки в закон про землю на основі обговорень з українцями. Ми дослухаємося до людей. І саме так Україна буде рухатися до кращого життя, попри опір старих «еліт». Це я вам гарантую”, – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через сутички біля Верховної Ради України і затримали 26 осіб.

Теги: акция протеста, Володимир Зеленський, Володимир Зеленський, Верховна Рада

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