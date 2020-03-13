Президент Володимир Зеленський закликав не панікувати через коронавірус, бо нас не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні.

“Слід пам’ятати, що гречка, сірники і туалетний папір не рятують від коронавірусу. Потрібні критичне мислення, холодна голова та заходи гігієни. Серед іншого потрібна й інформаційна гігієна. Не ведіться, будь ласка на провокації інтернет-аферистів, які за гроші хочуть посіяти паніку серед нас, серед українців. Вірус паніки гірший від коронавірусу. Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свинячий та іспанський грип”, – сказав Зеленський.

Пташиний грип – це інфекційне захворювання птиці, яке викликане вірусами грипу А. Вірус H5N1 – це підтип вірусу грипу A, який буває в основному у птахів, дуже заразний серед птахів і може бути причиною їх смерті. Люди також можуть заражатися на цей грип. Варто відзначити, що в Україні періодично виникають спалахи цього грипу серед птахів

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Свинячий грип – в 2019 році в Україну прийшов грип H1N1. Цей штам циркулює серед людей, птахів і тварин. 2 червня 2009 року в Україні підтверджено перший випадок захворювання на свинячий грип у 24-річного хлопця – громадянина України, який прибув до Києва із США.

У жовтні 2009 завдяки засобам масової інформації по всій Україні почалася паніка (ходили чутки, що люди масово вмирають від невідомої форми пневмонії). Люди скуповували противірусні, антибіотики та марлеві пов’язки.

Іспанський грип, або “іспанка” – це грип початку 20 століття. Пандемія почалася у 1918 році й за півтора року охопила всю планету. Цей дуже небезпечний підвид грипу вразив близько 30% населення планети. Від нього померло, за різними підрахунками, від 20 до 100 млн осіб.

У Києві, за різними даними, “іспанкою” перехворіло від 50% до 100% населення.

Іспанський грип не виник в Іспанії: він отримав таку назву тільки тому, що в Іспанії, на відміну від інших країн, цю проблему не замовчували — про неї писали у пресі. Тоді йшла Перша світова війна, і в більшості європейських країн військова цензура не дозволяла писати на такі теми.

Від “іспанки” у 1919 році померла видатна українська кіноактриса епохи німого кіно Віра Холодна.