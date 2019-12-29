Про це він заявив на брифінгу.

Президент вітає завершення обміну полоненими.

“Найголовніше – те, що люди вдома. Я хочу подякувати всім лідерам “нормандської четвірки”. Все, про що домовлялися в цьому питанні, виконані. Звільнена 81 особа. Шестеро залишилися на тимчасово окупованих територіях, тому що там їх сім’ї. Якщо вони захочуть приїхати сюди, ми забезпечимо їх всім необхідним”, – підкреслив він.

“Перша частина в “нормандському форматі” виконана”. Так, це умови “всіх на всіх”, умови цього обміну. Ми забрали наших героїв. Це було важке рішення, політичне. Я вважаю, що наші бійці, військові, журналісти є нашими героями. Наш пріоритет – повернути їх. Я з повагою ставлюся до родичів, які втратили рідних на Майдані. На жаль, ми не можемо повернути тих, хто загинув, але ми можемо повернути живих”, – прокоментував обмін Зеленський.

Раніше в Офісі президента повідомили, що обмін завершено, і з полону бойовиків “ДНР/ЛНР” були звільнені 76 українців.

Українська сторона передала бойовикам “ДНР/ЛНР” в рамках обміну утримуваними особами 127 осіб. Ще 14 відмовилися їхати на тимчасово окуповані території.