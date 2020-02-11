Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні зараз не час підвищувати пенсії.

Про це Зеленський заявив в ролику “Один робочий день Президента України”, який оприлюднив Офіс Президента.

“Ми всі хочемо підвищення шахтарям, учителям, медикам… ми повинні їм збільшувати зарплату. Але є бюджет. Ми ж не можемо просто друкувати гроші. Звідки збільшення пенсій? Але ми повинні зрозуміти: ми серйозно збільшуємо пенсії або ми вкладаємо ці гроші в інфраструктуру, модернізацію країни. А вкладаючи в економіку, в інфраструктуру країни, у нас є можливість, щоб вона, може, не в рази зростала, але вона почне рости”, – сказав Зеленський.

В той же час Президент вважає, що збільшення соціальних виплат реально в довгостроковій перспективі.

Один робочий день Президента України. Що таке відповідальність для Президента України та яким людям він довіряє? З якої причини важливо, щоб країна перестала функціонувати в ручному режимі? Чому державі вкрай потрібні не лише молоді фахівці, а й ті, яким 40+? На ці та інші важливі питання в рамках одного насиченого робочого дня відверто відповів Володимир Зеленський. Gepostet von Офіс Президента України am Dienstag, 11. Februar 2020

Слід зазначити, що з 1 січня в Україні мінімальна пенсія зросла на 74 гривні і становить 1638 грн.