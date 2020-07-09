Зеленський заявив, що Україна не готова до дистанційного навчання в школах і пояснив чому

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня, оскільки для цього потрібно, щоб 3G та 4G було по всій країні.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Волинської області.

Зеленський зазначив, що назвати стовідсотковими розрахунки з приводу навчання дітей в школах не можуть через ситуацію з коронавірусом по всьому світу .

“Україна не виняток, у нас більш-менш другої хвилі немає, якщо відверто говорити. Але всім потрібно бути обережними”, – сказав він.

Зеленський додав, що Україна технічно ще не готова до переходу на дистанційне навчання.

“Якщо відповідати про вересень. В принципі, технічно ми ще не готові (до дистанційного навчання – ред.). Для дистанційного навчання треба, щоб в нас 3G та 4G було по всій країні. У нас дійсно поліпшується зв’язок… Я не знаю наразі, наскільки ми готові до дистанційного навчання”, – пояснив глава держави.

На відео з 8 хв 45 с.