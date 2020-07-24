Президент України Володимир Зеленський заявив, що в нашій країні дороги будують "швидше, ніж у Швейцарії".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, підбиваючи підсумки спільної з президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою поїздки на Донбас.

Зокрема, вони побували в Луганській області, де ознайомилися з ходом будівництва автомобільної дороги державного значення Сєвєродонецьк – Станиця Луганська, яке здійснюється в рамках національної програми “Велике будівництво”.

“Уявіть, у 2014-2016 роках на Луганщині збудували нуль кілометрів доріг, у 2017-2019-му – кілька десятків. А лише за півроку цьогоріч – понад 130 кілометрів сучасного дорожнього покриття. Пані Симонетта Соммаруга була вражена, що в Україні будують швидше, ніж у Швейцарії. А я знав, що ми вміємо! Просто робити все треба чесно і вчасно. А швидко і якісно ми зможемо, і “Велике будівництво” – доказ цього!” – написав Зеленський.

Повідомлення про те, що президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга “була щиро здивована” показниками будівництва доріг, розмістила і пресслужба Офісу Зеленського. “Україна навіть випереджає Швейцарію за темпами будівництва доріг”, – процитували Соммаругу в ОПУ.

Як відомо, Володимир Зеленський у лютому цього року анонсував з 1 березня старт проєкту “великого будівництва” доріг на території України. Зазначалося, що в 2020 році потрібно “оновити 4 тисячі кілометрів доріг державного значення”, на що передбачено “понад 85 мільярдів гривень”.

Сьогодні в пресслужбі Міністерства фінансів повідомили, що 35 млрд грн на реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг взяли з Фонду боротьби з коронавірусом.

Варто відзначити, що колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповідав в інтерв’ю #Буквам, що нова влада підносить як свої досягнення дороги, побудовані ще при п’ятому президентові Петрові Порошенку.

“Зараз дуже багато гарних заяв, що ми збудуємо 3000-4000-6000 км. Ну, побачимо по осені, що буде. Просто мені прикро, що досі вони запускають ті дороги, які були збудовані нами. Жодної нової дороги “зеленими” досі не збудовано… Вони відкривають одеську трасу Київ-Одеса 25 кілометрів. Але забувають, що ця дорога почала будуватися білорусами у 2018-2019 роках і просто добудована була у 2020 році. Так само Львів-Пустомити-Меденичі: 45 кілометрів дороги вони урочисто відкривають у цьому році, але з них 39 кілометрів було збудовано у 2017-2019 роках, а 5 кілометрів було збудовано цього року. Вони їх рахують як 45 кілометрів чи вони її рахують як 5 км своїх?”, – наголошував Омелян.

Він також допускав, що фінансові зловживання при будівництві доріг можуть становити 20-30 %.