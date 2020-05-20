Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є "ні в чому не винні люди", які потрапили під люстрацію, тому її "потрібно скоригувати".

Таку заяву він зробив сьогодні під час прес-конференції.

“Щодо люстрації. Є рішення Європейського суду, було рішення Венеціанської комісії, що люстрація була незаконною. Далі все залежить від українського суду”, – зазначив Зеленський.

Він уточнив, що є люди, щодо яких справді не можна скасовувати люстрацію, але є й ті, кого люструвати не варто було.

“Є люди, яким не можна скасовувати люстрацію. Я в цьому впевнений, попри те які є рішення і де б вони не були ухвалені. Я згоден, що деякі люди дійсно потрапили (під люстрацію, – ред.), які просто працювали у часи Януковича. Ми всі жили і якось працювали (за часів Януковича, – ред.). І тому я впевнений, що там є люди ні в чому не винні, які потрапили під люстрацію”, – наголосив глава держави.

“Я думаю, що це (люстрацію, – ред.) потрібно скоригувати. Мені здається, що український суд вже був готовий до цих змін”, – додав він.