Таку заяву він зробив сьогодні під час прес-конференції.
“Щодо люстрації. Є рішення Європейського суду, було рішення Венеціанської комісії, що люстрація була незаконною. Далі все залежить від українського суду”, – зазначив Зеленський.
Він уточнив, що є люди, щодо яких справді не можна скасовувати люстрацію, але є й ті, кого люструвати не варто було.
“Є люди, яким не можна скасовувати люстрацію. Я в цьому впевнений, попри те які є рішення і де б вони не були ухвалені. Я згоден, що деякі люди дійсно потрапили (під люстрацію, – ред.), які просто працювали у часи Януковича. Ми всі жили і якось працювали (за часів Януковича, – ред.). І тому я впевнений, що там є люди ні в чому не винні, які потрапили під люстрацію”, – наголосив глава держави.
“Я думаю, що це (люстрацію, – ред.) потрібно скоригувати. Мені здається, що український суд вже був готовий до цих змін”, – додав він.
- У жовтні минулого року Європейський суд з прав людини визнав люстрацію в Україні порушенням прав державних чиновників. Суд зобов’язав нашу країну виплатити грошові компенсації п’яти звільненим за законом про очищення влади колишнім чиновникам.
- 18 січня 2020 року Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини. Скарга не була задоволена. У лютому рішення Європейського суду набуло чинності.
- У Венеціанській комісії заявляли, що український закон про люстрацію не відповідає європейським нормам і повинен бути змінений.