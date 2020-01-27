Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі заявив про "зниження градусу емоцій" в історичних питаннях між державами.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Уточнюється, що після переговорів з президентом Польщі Анджеєм Дудою Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна дозволила пошукові роботи у Львівській області. Після цього польська сторона повинна в свою чергу відновити пошкоджену могилу українців на горі Монастир.

“Нам вдалося знизити градус емоцій навколо загального трагічного минулого і сьогодні наші країни з відкритим серцем рухаються вперед, в майбутнє. З цього моменту в наших відносинах ми акцентуємо увагу на тому, що нас об’єднує”, – сказав Зеленський.

Також, за словами українського лідера, в поточному році Україна і Польща спільно планують провести ряд заходів.

“Вірю, що одним з них стане візит пана президента Дуди в Україну”, – пояснив він.

Також Володимир Зеленський подякував Дуді за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

“Ми маємо повне взаєморозуміння і довіру. Віримо, що тільки так і повинно завжди бути між нашим країнами, між Україною і Польщею. Польща – наш четвертий найбільший торговий партнер. Я впевнений, що польські інвестори відповідним чином оцінять реформи і поліпшення бізнес-клімату в Україні”, – підкреслив Президент.