Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.
Уточнюється, що після переговорів з президентом Польщі Анджеєм Дудою Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна дозволила пошукові роботи у Львівській області. Після цього польська сторона повинна в свою чергу відновити пошкоджену могилу українців на горі Монастир.
“Нам вдалося знизити градус емоцій навколо загального трагічного минулого і сьогодні наші країни з відкритим серцем рухаються вперед, в майбутнє. З цього моменту в наших відносинах ми акцентуємо увагу на тому, що нас об’єднує”, – сказав Зеленський.
Також, за словами українського лідера, в поточному році Україна і Польща спільно планують провести ряд заходів.
“Вірю, що одним з них стане візит пана президента Дуди в Україну”, – пояснив він.
Також Володимир Зеленський подякував Дуді за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.
“Ми маємо повне взаєморозуміння і довіру. Віримо, що тільки так і повинно завжди бути між нашим країнами, між Україною і Польщею. Польща – наш четвертий найбільший торговий партнер. Я впевнений, що польські інвестори відповідним чином оцінять реформи і поліпшення бізнес-клімату в Україні”, – підкреслив Президент.
- В ході робочого візиту до Республіки Польща президент України Володимир Зеленський підтримав звернення Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад до центру пам’яті Голокосту “Яд Вашем” про присвоєння митрополиту Андрію Шептицькому почесного звання Праведника народів світу