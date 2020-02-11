Президент України Володимир Зеленський заявив, що в цьому році планується тільки капітальний ремонт і будівництво доріг, а стартап "ямковий ремонт" повинен залишитися в минулому.

Про це він заявив під час наради в “Укравтодорі”.

“У нас в країні тривалий час існував такий стартап, за рахунок якого багато чиновників змогли побудувати собі маєточки. Він називався ямковий ремонт. Тепер він повинен відійти в минуле”, – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що мова йде тільки про будівництво та капітальний ремонт доріг.

“У загальному обсязі вони мають скласти не менше 80 %”, – заявив Зеленський.

Голова держави пояснив, що на всі проведені роботи має бути гарантія та відповідальність від підрядників.

“Окремо закликаю посилити габаритно-ваговий контроль. З наших шляхів мають зникнути перевантажені фури”, – сказав президент, пояснивши, що в Україні вже працює технологія зважування у русі, яку треба застосувати, щонайменше, на всіх побудованих та капітально відремонтованих дорогах.