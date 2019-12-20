Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Учора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть, пише він.

На думку Зеленського, лобісти грального бізнесу не хочуть грати за прозорими правилами, працювати цивілізовано і платити в бюджет.

Нагадаємо, що раніше Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що всі гральні заклади в країні закриються до 16:00.