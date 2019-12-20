Президент України Володимир Зеленський заявив, що відсьогодні в країні закриваються всі гральні зали.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Facebook.

“Учора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть“, – пише він.

На думку Зеленського, лобісти грального бізнесу не хочуть “грати за прозорими правилами, працювати цивілізовано і платити в бюджет“.

Нагадаємо, що раніше Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що всі гральні заклади в країні закриються до 16:00.