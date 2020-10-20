Президент України Володимир Зеленський виступив зі щорічним зверненням до Верховної Ради, у якому зокрема сказав про будівництво військово-морських баз для захисту Чорноморського регіону. У Кремлі на цю заяву швидко відреагували.

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“Ми почали виготовлення новітніх зразків озброєння: комплекс управління артилерійським дивізіоном “Оболонь-А”, мінометний комплекс “Барс”; артилерійські боєприпаси, зокрема для реактивних систем. Випробовується реактивна система залпового вогню “Вільха-М” та системи реактивних снарядів “Тайфун”. Триває модернізація фрегата “Гетьман Сагайдачний” та підготовка до випробувань десантних катерів “Кентавр”. Прийнято на озброєння протикорабельну крилату ракету “Нептун”. Ми починаємо будувати дві державні українські військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону”, – сказав Зеленський у парламенті.

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував майже одразу та заявив ТАСС, що це може мати досить негативні наслідки в цілому для атмосфери стабільності в Чорноморському регіоні.

При цьому він зазначив, що заяву Зеленського потрібно проаналізувати. На його думку, у виступі президента України не уточнювалася, про чиї саме бази йдеться, а вони можуть бути “найрізноманітніші”.