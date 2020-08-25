Президент Володимир Зеленський в День Незалежності України оголосив про початок інформаційної кампанії з перезапуску бренду України Ukraine NOW. Він записав відеозвернення, в якому англійською мовою звернувся до світової спільноти і розповів про нову сучасну Україну.

Про це повідомляє сайт голови держави.

У зверненні Зеленський розповідає про те, що Україна – не країна бідності і корупції, як про неї говорили раніше. Тепер це новий технологічний центр світу, житниця Європи з найродючіші землі і країна з великим потенціалом для інвестицій і туризму.

“Поспішайте, найбільша країна в Європі стане справжнім проривом. Україна зараз – це те, що ми можемо створити разом і разом виграти. Весь світ може досягати успіхів з Україною. Вже зараз”, – сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що перезапуск бренду Ukraine NOW покаже світові нову Україну – з економікою, що розвивається і прогресивним бізнесом.