Про це він заявив журналістам на всеукраїнському форумі “Україна 30. Безпека країни”.
“Варто звернути увагу на зменшення, навіть не просто зменшення, а пішли у минуле постріли прицільні снайперські. Їх стало дуже, дуже мало. Саме через прицільний ворожий вогонь з початку року загинуло більше 30 воїнів”, – сказав глава держави.
За словами Зеленського, провокаційні постріли з боку бойовиків нікуди не поділися.
Щодо відведення російських військ на озброєння, то президент зазначив, що на кордоні України і Росії “ми не фіксуємо там зменшення, але і збільшення також не фіксуємо”.
“Дуже і дуже повільно вони відходять назад”.
А ще Володимир Зеленський зазначив, що під час параду на окупованих територіях була “різна техніка, у тому числі і заборонена мінськими угодами”.
Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України проінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
- Нагадаємо, що у понеділок, 26 квітня, в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі від кулі снайпера загинув український військовослужбовець Іван Ковальовський.
- Раніше повідомлялося, що 22 квітня на Донбасі загинув 39-річний військовий з Волинської області Олександр Луцик.