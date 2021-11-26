Президент Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту за участі Росії.

Про це глава держави сказав на великому пресмарафоні.

За словами Зеленського, є інформація, що 1 грудня в Україні буде розпочнеться державний переворот.

“Є великі виклики всередині держави, які фіксують розвідки інших країн. Наприклад, отримали інформацію, що 1 числа буде державний переворот. Мені здається, важлива інформація, 1-2 грудня. Говорити та ділитися інформацією не маю права, але можу сказати, що є не лише агентурна, а й звукова інформація, де представники з України та Росії обговорюють участь Ахметова у перевороті, що будуть залучені мільярди доларів. Я вважаю, що це підстава Ахметова, його втягують у війну проти України. Вважаю, що він почав її, це буде велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу”, – сказав президент Володимир Зеленський.

За його словами, на записах голосу самого Ахметова немає, тому бізнесмена запрошують до Офісу президента, щоб той зміг їх прослухати.

Надалі президент відмовився розповісти інші деталі можливого перевороту.

Нагадаємо, що пресмарафон Зеленського присвячений “екватору” його перебування на посаді очільника держави.