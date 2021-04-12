Президент України Володимир Зеленський поскаржився на недостатній рівень допомоги США у протидії військовій агресії на Донбасі.

Про це Глава держави заявив спілкуючись з журналістами американського телеканалу CNN під час дводенної поїздки на Донбас минулого тижня.

Як відомо, 9-10 квітня Зеленський перебував з візитом у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Під час цієї поїздки президент надав американським журналістам можливість супроводжувати його на передовій, та розповів про можливість вторгнення російських військ, ситуацію на фронті та роль США.

Зокрема, президент наголосив, що політики мають відвідувати не військові бази, а саме передову. За його словами — аби військові не подумали, що про них забули.

Зважаючи на стягнення військ РФ до кордону України нібито з метою проведення навчань, Зеленський заявив, що російське вторгнення є цілком можливим.

“Звісно. Ми знаємо це, з 2014 року ми знаємо, що це може бути кожного дня. Вони готові, але ми також готові, тому що ми знаходимося на нашій землі і на нашій території”, — сказав він.

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Розмірковуючи про роль Сполучених Штатів, Зеленський зазначив, що США — “хороший друг” України, але президент Байден “має робити більше”, аби допомогти стримувати російську агресією. За словами президента, це має бути як фінансова допомога, так і допомога зброєю, а найважливіше — підтримка у приєднання України до НАТО.

“Якщо вони [США] бачать Україну в НАТО, вони повинні сказати це прямо і зробити це. Не словами”, — сказав Зеленський CNN.

Водночас президент не виключив, що приєднання до західного альянсу, у якому напад на одного члена зобов’язує інших відповідати, може спровокувати Росію.

“Може, ви й праві (щодо можливості розгоряння конфлікту після вступу України в НАТО — ред.). Але що зараз відбувається? Що ми тут робимо? Що тут роблять наші люди? Вони воюють”, — прокомментував президент.

Нагадаємо, на тлі загострення обстановки на фронті та поблизу кордону України президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Через стягування озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує персонально обговорити з офіційними особами НАТО ситуацію на російсько-українському кордоні.

Що відбувається на кордоні України та РФ?

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.

Міжнародна група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) встановила, що Росія розгорнула великий польовий військовий табір біля кордону з Україною.