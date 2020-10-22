Про це він заявив в інтерв’ю “Осінь-2020: перемоги та виклики” чотирьом українським телеканалам.
Президент також розповів, що клінічні випробування (поки що не на людях) проходить унікальна українська вакцина від COVID-19. Фахівці працювали над препаратом близько шести місяців.
Глава держави зауважив, що в Україні ще з радянських часів ніхто не займався розробкою вакцин. Він додав, що якщо вакцина проти коронавірусу успішно пройде випробовування – він готовий випробувати її на собі.
“Але, попри нашу українську вакцину, якщо у когось підтверджена вакцина буде раніше, ми будемо закуповувати у будь-якому разі. Ми не чекатимемо нашої, але потім її теж додамо. Бо з COVID ми будемо боротися не один рік. Вакцина працюватиме багато років”, – розповів президент.
- Раніше українські вчені представили президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19. Зазначається, що доклінічні дослідження кандидата у вакцини проти коронавірусу тривали понад шість місяців. Розробники перевірили наявність нейтралізації вірусу COVID-19 у культурі інфікованих клітин людини. Кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу.