Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі успішного випробування української вакцини проти коронавірусу він готовий протестувати її на собі.

Про це він заявив в інтерв’ю “Осінь-2020: перемоги та виклики” чотирьом українським телеканалам.

Президент також розповів, що клінічні випробування (поки що не на людях) проходить унікальна українська вакцина від COVID-19. Фахівці працювали над препаратом близько шести місяців.

Глава держави зауважив, що в Україні ще з радянських часів ніхто не займався розробкою вакцин. Він додав, що якщо вакцина проти коронавірусу успішно пройде випробовування – він готовий випробувати її на собі.

“Але, попри нашу українську вакцину, якщо у когось підтверджена вакцина буде раніше, ми будемо закуповувати у будь-якому разі. Ми не чекатимемо нашої, але потім її теж додамо. Бо з COVID ми будемо боротися не один рік. Вакцина працюватиме багато років”, – розповів президент.