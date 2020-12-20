Президент Володимир Зеленський повідомив про бажання просунути Україну в туристичному плані і щоб на території нашої країни з'явилися «Діснейленд» та свій Голлівуд.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню The New York Times, текст якого опублікований на сайті Офісу президента.

Так, коментуючи перспективи відносин України і США, Зеленський заявив, що хотів би, щоб, “крім тих фундаментальних речей у промисловості, в машинобудуванні, ми просунулися з точки зору наших відносин у туризмі, з точки зору безвізового режиму зі США, щоб наші люди могли спокійно їздити – хоча б ті, які чудово працюють в Україні, Сполучених Штатах і мають спільні компанії, спільні бізнеси”.

Після цього глава держави торкнувся теми кіноіндустрії.

“Я хотів би побудувати Голлівуд в Україні, я вважаю, що це круто. У Європі є дуже непогані (майданчики, – ред.) – у Празі, в Угорщині. Україна, повірте мені, багата, щоб тут був такий майданчик. Ми для цього проголосували закон про рібейти. Я думаю, тут місце для інвестицій, рекламні та інші зйомки – теж гарний напрямок”, – зазначив Зеленський.

Глава держави висловив ще одне бажання – щоб в Україні з’явився “Діснейленд”.

“Я хотів би, щоб в Україні з’явився “Діснейленд”. Дуже хотів би. Я справді вважаю, що наші діти заслуговують цього, а от дозволити собі летіти до Сполучених Штатів Америки або в Париж можуть далеко не всі. Мені здається, що планів багато”, – наголосив Зеленський.