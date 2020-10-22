Про це він заявив в інтерв’ю “Осінь-2020: перемоги та виклики” чотирьом українським телеканалам, повідомила прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.
“Володимир Зеленський: якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах”, – написала Мендель.
Насправді Зеленський говорив про те, що у нас дуже кваліфіковані лікарі, і статистика смертності найнижча в Європі.
“Візьміть Францію, Англію, Італію, візьміть інші країни. У нас майже найнижчий у Європі показник смертності – 1,9% [від кількості хворих]”, – зазначив президент.
Журналісти нагадали йому, що такий показник пов’язують переважно з тим, що в Україні менше роблять тестів на коронавірус.
Зеленський заперечив, що насправді це через те, що в Україні лікарі справді знають, як лікувати COVID-хворих.
“Вони швидко навчилися – італійці не просто так запрошували наших медиків”, – сказав президент.
- Також Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю, що у разі успішного випробування української вакцини проти коронавірусу він готовий протестувати її на собі.