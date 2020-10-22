Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні якість лікування хворих на коронавірус COVID-19 вища, ніж в інших країнах Європи.

Про це він заявив в інтерв’ю “Осінь-2020: перемоги та виклики” чотирьом українським телеканалам, повідомила прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.

“Володимир Зеленський: якість лікування хворих на COVID-19 в Україні вища, ніж в інших країнах”, – написала Мендель.

Насправді Зеленський говорив про те, що у нас дуже кваліфіковані лікарі, і статистика смертності найнижча в Європі.

“Візьміть Францію, Англію, Італію, візьміть інші країни. У нас майже найнижчий у Європі показник смертності – 1,9% [від кількості хворих]”, – зазначив президент.

Журналісти нагадали йому, що такий показник пов’язують переважно з тим, що в Україні менше роблять тестів на коронавірус.

Зеленський заперечив, що насправді це через те, що в Україні лікарі справді знають, як лікувати COVID-хворих.

“Вони швидко навчилися – італійці не просто так запрошували наших медиків”, – сказав президент.